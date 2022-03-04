Банки отправляют на кредитные каникулы

Фото: Алексей Кунилов

Госдума сегодня на внеочередном дополнительном заседании рассмотрит внесённый правительством законопроект по защите россиян от недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Документ, в частности, предлагает освободить граждан от платежей по кредитам до 30 сентября 2022 года с возможностью продления заморозки по решению кабмина. Банки скупо комментируют предстоящие нововведения, а жители региона опасаются, что на выходе не получат никаких преференций, поскольку кредитные организации найдут возможность компенсировать за их счёт возможные убытки от платёжных каникул. Эксперты называют эти меры здравыми, но недостаточными.

Гуманитарное ускорение

Проект закона под номером 80712–8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» накануне одобрили профильные комитеты Государственной думы. Как говорится в пояснительной записке к документу, «законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма кредитных каникул, предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 г. с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации». Сегодня он будет рассмотрен на внеочередном пленарном заседании Госдумы. Как рассказал «ОГ» депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, ещё два внеплановых заседания парламента пройдут 9 и 10 марта: «Это сделано для того, чтобы оперативно принять все необходимые меры дополнительной поддержки как граждан, так и бизнеса в условиях усиливающегося санкционного давления», – отметил он.

Вот когда прочтём – тогда и пишите

Председатель комитета по экономической политике, через который проходил законопроект, Максим Топилин, не ответил на звонки и запросы в мессенджерах: на протяжении дня в комитете, а затем в Совете думы шло обсуждение «каникулярного» законопроекта. Банки предпочитают пока вообще не говорить о грядущих законодательных новациях. «Эту тему не комментируем», – сказали в Сбербанке. Аналогичная позиция у УБРиРа. «Присылайте запрос, когда будет принят закон», – посоветовал руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю МаксимКассандров. «Мы не комментируем законопроекты. Но в целом считаем введение мер поддержки актуальной задачей. Мы сейчас независимо от госпрограмм прорабатываем варианты поддержки населения и бизнеса», – говорится в ответе банка «Открытие» на запрос газеты.

Заманчиво, но боязно

Между тем жители области в обращениях в «ОГ» в последние дни неоднократно высказывали опасения, что от новаций им не стоит ждать ничего доброго и банки найдут способ компенсировать за счёт них кредитную паузу.

«У меня два кредита в разных банках: на автомобиль на сумму 12,5 тысячи рублей и потребительский на 7 тысяч, на них уходит половина зарплаты, – рассказывает Галина, жительница Среднеуральска. – Если объявят кредитные каникулы, я, конечно, ими воспользуюсь, но обязательно посмотрю условия, чтобы не вышло так, что потом придётся платить по повышенному проценту. Ставки растут очень быстро: я занимала под 11 процентов, а сейчас в том же банке это можно сделать не менее чем под 22 процента». Также у девушки возникает вопрос, насколько просто будет воспользоваться кредитной отсрочкой: «Если это можно будет сделать в два клика в режиме онлайн – здорово, а идти в банк и стоять в очередях – увы, на это нет времени», – говорит она.

Екатеринбурженка Арина пользуется кредиткой с беспроцентным периодом. «Пока непонятно, коснутся ли кредитные каникулы таких карт, и как изменятся вообще условия по ним. Боюсь, что за временную свободу от платежей придётся, простите за каламбур, заплатить», – переживает она.

Фото: Павел Ворожцов

Хорошо, но недостаточно

Эксперты напоминают: нынешние кредитные каникулы – не первые за последнее время. «У нас есть пример введения кредитных каникул во время пандемии. Это дало эффект, хоть и небольшой, поскольку речь о полном освобождении от платежей не шла. Тем не менее они предотвратили коллапс на кредитном рынке, прежде всего ипотечном. Не будь этого, доля просроченных кредитов на фоне падения доходов населения была бы в разы выше, а последствия гораздо жёстче: суды, взыскания на предмет залога и в итоге выселение из ипотечных квартир», – говорит эксперт, кандидат экономических наук Константин Селянин. Повторение каникулярного опыта он называет идеей хорошей и здравой, но недостаточной. «Во время пандемии доходы временно просели, потом восстановились – эта временная мера сработала. Сейчас по сравнению с тем периодом ситуация ухудшилась. За два года у россиян серьёзно увеличился объём задолженности (см. врезку. –Прим. «ОГ»), есть семьи, которые тратят на её обслуживание до 80 процентов своего дохода. При этом реальные располагаемые доходы россиян с учётом инфляции и падения курса рубля будут снижаться и дальше, поскольку чем бы ни закончились известные события, большинство санкций всё равно останется», – добавляет наш собеседник.

За устойчивость банков в условиях каникул беспокоиться не стоит, считает эксперт: не исключено, что их финансовое состояние ухудшится, но они располагают достаточным запасом средств, к тому же Центробанк имеет возможность оказать им поддержку, смягчив кредитную политику. Но желательно, чтобы эта мера не была избирательной.

С тем, что банкам без помощи не обойтись, соглашается и заведующий кафедрой экономической теории Уральского института управления – филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук доцент Даниил Вышегородский. «В ситуации с кредитными каникулами речь идёт лишь о перераспределении рисков утраты платёжеспособности от заёмщиков на банки на какой-то период. В течение периода заморозки они не получат назад выданные кредиты и будут лишены процентных доходов. Государству придётся финансово помогать банкам либо за счёт предоставления им денег из каких-то фондов, либо, что более вероятно, за счёт дополнительной эмиссии рубля. Вероятно, в будущем это приведёт к некоторому росту цен на товары, так как объём денежной массы увеличится по отношению к их количеству. Таким образом, за кредитные каникулы заёмщиков так или иначе будут расплачиваться покупатели товаров. В общем, страна солидарно будет помогать заёмщикам, попавшим в трудную ситуацию», – считает он.

«Что касается граждан, то им опасаться, что банки отыграются на них за кредитную паузу, не стоит, – говорит Константин Селянин. Кредитные каникулы – это не прощение кредитов или процентов, а просто передвижение по сроку. Более того, в течение кредитных каникул процентные платежи начисляются. Это значит, что если вы не платите сейчас, то будете платить потом более продолжительный срок. Но пролонгация должна быть обязательно закреплена в законе. Весь механизм должен быть чётко прописан нормальным человеческим языком, чтобы гражданам было всё предельно понятно, а банки не имели возможности для различных толкований», – заключает собеседник.

Фото: Алексей Кунилов

Врезка По итогам 2021 года россияне побили рекорд по оформлению кредитов. Объём выданных населению средств достиг 14 трлн рублей, что приравнивается к выдаче займов суммарно за 2017-й и 2018 годы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспресс-оценку аналитического агентства Frank RG. Большинство выданных в 2021 году кредитов пришлось на долю наличных – 6,88 трлн рублей и ипотеку – 5,76 трлн рублей. В целом объём выданных кэш-кредитов вырос на 37 процентов по сравнению с 2020 годом. Согласно данным Центробанка, 57 процентов экономически активного населения России имеют займы и кредиты.