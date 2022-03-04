На Средний Урал идут вьюга и морозы

Зима ещё задержится на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшую неделю зима по-настоящему напомнит о себе. Так что праздник 8 Марта у нас пройдёт не под аккомпанемент капели, а под завывание вьюги. Но, верится, что морозы к нам нагрянут ненадолго и весна возьмёт своё. Подробно о прогнозе погоды «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие двое суток через Урал будет проходить активный циклон из района Каспийского моря, он вызовет снегопады, сильный снег, могут быть метели, порывистый ветер до 17 метров в секунду. А вслед циклону к нам поступит холодный арктический воздух, поэтому начиная с 6 марта температура воздуха станет значительно понижаться: ночью -17… -22 градуса, на севере области до 28 градусов мороза. Дневная температура составит от -9 до -14 градусов. И вся следующая неделя, по крайней мере до 10 марта, будет по-зимнему холодной.

Но потепление, как сказала синоптик, не за горами. Возможно, в самом конце недели морозы начнут спадать, но до оттепели дело не дойдёт.