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4 марта 2022, 16:45

Сильный снегопад обрушится на Свердловскую область 5 марта

снегопад

Зима до ушла со Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов

Жителей Свердловской области предупредили о непогоде — 5 марта в регионе ожидается сильный снег. В региональном ГУ МЧС России призывают граждан соблюдать меры безопасности.

В министерстве отмечают, что непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Свердловчанам напоминают о необходимости закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегайтесь оборванных проводов линий электропередачи и других источников опасности. Находясь в дороге, будьте предельно внимательны, соблюдайте ПДД.

О возникновении происшествий и необходимости оказания можно сообщать по номерам 101 или 112.

По данным Уральского гидрометцентра, завтра будет облачно и снежно. В отдельных районах ожидаются гололёдные явления, метели. В светлое время суток ветер подует с юго-востока, востока со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

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Областная газета Свердловской области

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