Информация о дефиците товаров в российских магазинах оказалась фейком

Фото: Галина Соловьёва

Украинские "фабрики фейков" запустили в соцсетях и мессенджерах новость о том, что россияне, испуганные обвалом рубля и дефицитом товаров, якобы опустошают магазинные полки. Сайт войнасфейками.рф опроверг эту информацию.

Фото, которое иллюстрировало ложное сообщение, действительно было сделано в России. Только оно совсем не показательно. Снимок — из магазина IKEA в Москве. Напомним, что эта шведская сеть накануне заявила о приостановке работы.

"Многие поверили в то, что сеть уходит из России навсегда, и отправились за покупками, — объясняется на сайте войнасфейками.рф. — На самом деле это не так. Компания приостанавливает работу магазинов до 31 мая. За это время шведская корпорация перестроит логистические цепочки. Сотрудники магазинов остаются в штате IKEA, они продолжат работать на складах".