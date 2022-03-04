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Общество
4 марта 2022, 16:44

Информация о дефиците товаров в российских магазинах оказалась фейком

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Украинские "фабрики фейков" запустили в соцсетях и мессенджерах новость о том, что россияне, испуганные обвалом рубля и дефицитом товаров, якобы опустошают магазинные полки. Сайт войнасфейками.рф опроверг эту информацию.

Фото, которое иллюстрировало ложное сообщение, действительно было сделано в России. Только оно совсем не показательно. Снимок — из магазина IKEA в Москве. Напомним, что эта шведская сеть накануне заявила о приостановке работы.

"Многие поверили в то, что сеть уходит из России навсегда, и отправились за покупками, — объясняется на сайте войнасфейками.рф. — На самом деле это не так. Компания приостанавливает работу магазинов до 31 мая. За это время шведская корпорация перестроит логистические цепочки. Сотрудники магазинов остаются в штате IKEA, они продолжат работать на складах".

Сюжет

Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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