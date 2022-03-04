Госдума приняла закон об амнистии капиталов

Мера будет применяться с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. Фото: Ирина Порозова

Депутаты Госдумы РФ приняли сегодня пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций.

В числе первоочередных мер — кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

В частности, в первом и окончательном третьем чтении одобрен закон о проведении в России амнистии капиталов. Мера будет применяться с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. У предпринимателей будет возможность декларирования наличных денежных средств, а вместо ценных бумаг в законе появится определение "финансовые активы", что позволит легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты — фьючерсные контракты, опционы и другие, говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект для защиты россиян от санкций. Он предусматривает в том числе введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. Затем правительство РФ сможет их продлить.