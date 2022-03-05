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Общество
5 марта 2022, 08:53

В Екатеринбурге 2 отделения ГИБДД приостанавливают работу

отделение ГИБДД

В указанных отделениях можно зарегистрировать автомобиль. Фото: Алексей Кунилов

Госавтоинспекция Екатеринбурга сообщила об изменении режима работы в двух отделениях. Это связано с предстоящими праздничными выходными.

По данным пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, 6, 7 и 8 марта в отделении на проезде Водительском, 20 б приём граждан проводиться не будет. Завтра сокращённый день — с 09:00 до 17:00.

На III Интернационала, 15: 5, 6, 7, 8 марта — выходные. С 9 марта оба отделения возвращаются к работе в обычном режиме.

Со списком подразделений Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

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