Чем порадовать любимых на 8 Марта

Иллюстрация: Максим Смагин

Каждый год российские мужчины мучаются: что подарить своим матерям, жёнам, возлюбленным, дочерям на 8 Марта? Большинство, как следует из опроса ВЦИОМ, выбирает стандартные варианты – цветы, косметика, конфеты… Но уральцы, которых мы опросили, мыслят оригинально.

Сергей КАРЯКИН, победитель «Дакара-2017», депутат Законодательного собрания Свердловской области:

– Я считаю, что самый лучший подарок – это совместное времяпрепровождение. У меня жена, две дочки, мама – всем нужно уделить время, всех поздравить. Выберемся всей семьёй куда-нибудь, может быть, на лошадях покатаемся или на лыжах, например. А вечером все вместе поужинаем.

Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат:

– Будучи цисгендерным шовинистом, я прямо задал этот вопрос своей любимой: «Сертификаты, карты скидок или что-то с косметологических процедур – что именно хочешь?» На что мне прямо ответили, что лучше просто «кинуть деньгами», а дальше сами разберутся, как именно их потратить на себя. Нет оснований отказывать любимой.

Александр ПАНТЫКИН, председатель Союза композиторов Свердловской области, «дедушка уральского рока»:

– 23 февраля и 8 Марта – это праздники, когда в нашей семье мы дарим друг другу сугубо практичные подарки, нужные для жизни. Моя супруга говорит: мне бы хотелось, а у меня никак не получалось, но вот сейчас, наверное, ты мне поможешь. Это такое исполнение каких-то очень важных для близкого человека практических целей. Поэтому к 8 Марта мы никак не готовимся, мы просто решаем эти цели и задачи, которые как бы встают перед нами, перед каждым из нас и перед нашей семьёй.

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, экс-депутат Законодательного собрания области, экс-директор екатеринбургского цирка:

– Всё зависит от того, насколько ты близок с конкретными женщинами: это родственники, друзья или сотрудники? Отсюда и подарки. Цветы, естественно, на первом месте. Они всем подойдут. Если же это близкие и родные, то стараешься как-то разузнать, о чём мечтает женщина. О парфюме, о бытовом подарке, об одежде или драгоценности – это для того, чтобы удовлетворить желание.

Алексей БАДАЕВ, генеральный директор Свердловского театра драмы:

– 8 Марта – самый непонятный для меня праздник, потому что странно поздравлять женщину с тем, что она родилась на свет женщиной. Своим любимым всегда можем сказать слова любви в любое время. Точно так же и подарки: не стоит привязывать их к тому, что нам спущено свыше. Захотелось что-то подарить – подарите. В этот и любой другой день.