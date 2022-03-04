Грядки в порядке

1. Индетерминантные сорта томатов. 2. Детерминатные сорта томатов. 3. Перец.

Как максимально полезно использовать площадь теплицы, чтобы не превратить помещение в томатные джунгли. Этим вопросом задаются многие садоводы. Итак, рассказываем на примере стандартной теплицы шириной 3 метра и длиной 6 метров.

Правила размещения довольно простые: если вы только приобрели теплицу, то размещать её нужно с запада на восток, чтобы в течение всего дня она полностью освещалась солнцем. Входа желательно сделать два, обычно двери устанавливают с торцов, с одной стороны можно обойтись окном, главное, чтобы в жаркие дни можно было проветривать помещение максимально эффективно, открыв двери и окно настежь. Это поможет избежать излишней влажности в теплице, да и растения не сгорят от жары.

В центре внимания

По центру теплицы рекомендуется разместить индетерминантные сорта томатов. Называть их высокорослыми не совсем правильно, они в течение всего вегетативного периода не прекращают рост, это тот случай, когда растение недалеко ушло от своих предков – лиан. Индетерминанты не формируют макушку, растут вверх бесконечно, формировать их необходимо в один, максимум в два ствола, плоды завязываются через 3–4 листа, вверх за сезон растения легко вырастают до двух метров. Располагать их на средней грядке в теплице надо в шахматном порядке, расстояние между растениями должно быть примерно 40 сантиметров, так кусты не будут друг дуга загораживать, по диагонали останется немало места. Растения не будут конкурировать за свет. Для того чтобы не топтать корневую систему, грядку по возможности нужно огородить. Следующий этап: с двух сторон от средней грядки необходимо сделать дорожку шириной 60 сантиметров; экономить здесь не стоит, за счёт широкой тропинки будет подход ко всем кустам, и в итоге получится хороший урожай.

Слева и справа

По бокам нужно расположить детерминантные сорта томатов, они считаются низкорослыми, хотя и достигают иногда в высоту полутора метров. Наверху у таких растений формируется макушка, она и не даёт увеличиваться лиане, плоды формируются через 2–3 листа, спеют обычно одновременно, и после снятия урожая ждать ещё помидоров от таких сортов не стоит. Детерминантные сорта можно выращивать без формирования куста либо в 3–4 стебля, это самый оптимальный вариант. Им потребуется много места, поэтому широкая тропинка будет удобной и для садовода, и для самих растений, им будет куда раскинуть листья. Прямо возле стен теплицы можно разместить самые маленькие, карликовые или штамбовые сорта томатов, но ухаживать за ними будет практически невозможно из-за большого количества листвы у детерминантных. Поэтому лучше разместить здесь сорта сладкого перца, так как они не требуют никакой формировки и особого ухода да и поливать их будет довольно удобно.

Помидоры любят счёт

В центре теплицы очень жарко и влажно. Специалисты рекомендуют использовать сорта, устойчивые к болезням, чаще всего это оранжевые, жёлтые и тёмноокрашенные помидоры. Используя схему из нашей таблицы, в одной теплице можно разместить около 52 кустов томатов и 36 кустов перцев. А если высаживать по 2–3 растения одного сорта, то за сезон можно опробовать больше 20 сортов помидоров и 12–14 сортов перцев. К тому же расстояние между перцами может быть около 30 сантиметров, это позволит высадить в одну теплицу много растений, выбирая низкорослые и неприхотливые и размещая их по краям парника. Про кустики можно забыть до самого урожая, главное, поливать их вовремя.