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Общество
4 марта 2022, 18:57

Сохраняем цветы

Дендропарк. Тюльпаны, гиацинты, крокусы, нарциссы. Директор дендропарка Светлана Георгиевна Раскостова.

Тюльпаны – самые популярные цветы, который дарят на 8 Марта. Фото: Алексей Кунилов

В праздничный день весны традиционно в домах многих женщин появляются букеты цветов, и конечно такие недолговечные подарки хочется сохранить подольше. Мы собрали самые действенные советы – как продлить жизнь срезанным цветам.

Первое, о чём надо подумать, ставя букет в вазу – это вода. Она должна быть холодной, исключение делается только для гиацинтов, нарциссов и амарилисов, они любят теплую. Её желательно отфильтровать и менять каждый день. Стебли надо подрезать ежедневно под углом 45 градусов и делать это под проточной водой, так цветы дольше сохранят свежесть. В цветочных магазинах продаются специальные питательные порошки, они тоже помогут букету простоять долгое время. Рекомендуется добавить в вазу чайную ложку соды на литр воды или положить медную монету, они послужат антисептиком и не позволят развиваться вредным микроорганизмам. Цветам нужно прохладное помещение, ёмкость с букетом лучше убрать подальше от батарей, обогревателей и прямых солнечных лучей. Еще один народный метод продления жизни розам или тюльпанам – минеральная вода: 50 миллилитров несладкой газировки, и цветы будут свежими до 10 дней. Тюльпанам, розам, гвоздикам и фрезии можно добавить в вазу половину чайной ложки сахара, так они дольше простоят. Яркость и свежесть поддерживают и с помощью нашатырного спирта (2 чайные ложки на вазу объёмом 2–3 литра). Наливать воду необходимо до краев ёмкости. Исключение делается только для герберы — её стебель нужно опустить в воду на треть, иначе ствол испортится. Мимоза, которую часто дарят на 8 Марта, любит горячую воду, при этом соцветия надо тут же опрыскать холодной водой. В вазу к тюльпанам можно добавить несколько кубиков льда, они это любят. Нарциссы и розы хуже остальных уживаются с другими цветами. В гордом одиночестве они простоят дольше, чем с соседями

  • Опубликовано в №39 от 05.03.2022
Областная газета Свердловской области
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