В России заблокировали Facebook и ограничили доступ к Twitter

Facebook уже не открывается. Фото: Павел Ворожцов

Роскомнадзор объявил о блокировке соцсети Facebook в России. Также федеральная служба ограничила доступ к Twitter.

Как говорится в заявлении, опубликованном на соответствующем сайте, Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) решено заблокировать. Это ответная мера на ограничение доступа к российским СМИ.

"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", — отмечается в сообщении.

Упомянутые ограничения запрещены ФЗ № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Кроме того, на основании статьи 15.3 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая в том числе регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, ограничен доступ к Twitter. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

Напомним, 26 февраля федеральная служба объявила о частичном ограничении доступа в Facebook в виде замедления трафика.