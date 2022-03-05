В Свердловской области на незаконных акциях задержали 126 человек

"На незаконные мероприятия органы внутренних дел обязаны адекватным образом реагировать, то есть незамедлительно пресекать, со всеми вытекающими отсюда последствиями для их участников", — отметил Валерий Горелых. Фото: Павел Ворожцов

В период с 25 февраля по 3 марта в дежурные части Среднего Урала с мест проведения незаконных акций доставили 126 человек, в том числе несколько 16-летних подростков. В отношении несовершеннолетних составлено 8 протоколов.

Всего оформлено 129 протоколов по статьям 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия), 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции), 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Кстати, за ненадлежащее воспитание детей родителей задержанных подростков также привлекут к предусмотренной законодательством ответственности.

Известно, что накануне полицейские Екатеринбурга, обеспечивавшие охрану общественного порядка на несанкционированном мероприятии, задержали женщину с татуировкой фашистской свастики на руке. Её привлекли к административной ответственности.

Ещё одним задержанным стал сотрудник государственного жилищного и строительного надзора. Мужчина не только проигнорировал требования полиции разойтись, но и травмировал сотрудника ОВД. Как уточнил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый допрошен, он дал признательные показания.

"На незаконные мероприятия органы внутренних дел обязаны адекватным образом реагировать, то есть незамедлительно пресекать, со всеми вытекающими отсюда последствиями для их участников. Рекомендую праздничные дни посвятить любимым женщинам, семье, спорту или иным полезным увлечениям. Не поддавайтесь на сомнительные призывы и зачастую фейковые новости из соцсетей", — подытожил Валерий Горелых.

Ранее МВД России призвало воздержаться от посещения незаконных акций.