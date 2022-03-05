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5 марта 2022, 17:25

Отделения "Почты России" не будут работать 8 Марта

почта

Сегодня Главпочтамт работает до 19:00. Фото: Галина Соловьёва

В связи с предстоящим праздником — Международным женским днём — отделения "Почты России" изменят график работы. 8 Марта (во вторник) они не будут работать.

Сегодня почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. Главпочтамт Екатеринбурга будет работать до 19:00.

6 марта отделения будут работать по установленному графику. А 7 марта — по режиму работы в субботу. Уточнить график работы можно тут или в мобильном приложении.

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Областная газета Свердловской области

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