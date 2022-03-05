Вторую партию гуманитарного груза для эвакуированных из Донбасса отправят из Екатеринбурга

Всё необходимое для беженцев привозится со всей области. Фото: Алексей Кунилов

Новую фуру с гуманитарной помощью отправят для эвакуированных из Донбасса в Ростовскую область в воскресенье, 6 марта, с Черняховского, 86. Загрузка машины стартует в 14:00.

Гуманитарную помощь в Доме добровольцев собирают волонтеры объединённого штаба. Всё необходимое для беженцев привозится со всей области — в каждом муниципалитете партийцами "Единой России" и сотрудниками администраций открыты свои пункты приёма, откуда весь собранный груз переправляется в Екатеринбург. Это бытовая техника, одежда, детские товары, продукты длительного хранения и многое другое, передает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, первую партию гуманитарной помощи от свердловчан отправили в Ростовскую область 22 февраля. В большинстве городов области организованы пункты приёма гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных с юго-востока Украины.

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