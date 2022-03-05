Темы дня

Общество
5 марта 2022, 14:33

Вторую партию гуманитарного груза для эвакуированных из Донбасса отправят из Екатеринбурга

  Юлия Пастух
Всё необходимое для беженцев привозится со всей области. Фото: Алексей Кунилов

Всё необходимое для беженцев привозится со всей области. Фото: Алексей Кунилов

Новую фуру с гуманитарной помощью отправят для эвакуированных из Донбасса в Ростовскую область в воскресенье, 6 марта, с Черняховского, 86. Загрузка машины стартует в 14:00.

Гуманитарную помощь в Доме добровольцев собирают волонтеры объединённого штаба. Всё необходимое для беженцев привозится со всей области — в каждом муниципалитете партийцами "Единой России" и сотрудниками администраций открыты свои пункты приёма, откуда весь собранный груз переправляется в Екатеринбург. Это бытовая техника, одежда, детские товары, продукты длительного хранения и многое другое, передает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, первую партию гуманитарной помощи от свердловчан отправили в Ростовскую область 22 февраля. В большинстве городов области организованы пункты приёма гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных с юго-востока Украины.

Читайте также:

Этнические объединения развернули в Екатеринбурге пункты сбора помощи беженцам из ЛНР и ДНР.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.03.2022, 18:40 / Общество
В Екатеринбурге оштрафовали детский сад, где мальчик пытался душить сверстника
05.03.2022, 18:09 / Политика
Директор института финансов и права УрГЭУ обозначил риски запрета на покупку российской нефти
05.03.2022, 18:04 / Общество
Росавиация предложила отечественным авиакомпаниям отказаться от вылетов за рубеж
05.03.2022, 17:25 / Общество
Отделения "Почты России" не будут работать 8 Марта
05.03.2022, 16:50 / Общество
В Нижнем Тагиле мошенники похитили более 600 тысяч рублей у пенсионеров