Темы дня

Общество
5 марта 2022, 15:01

Свердловчан предупредили о метели и порывистом ветре до 25 м/с

непогода

Следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте. Фото: Галина Соловьёва

Жителей Свердловской области предупреждают о непогоде. Сегодня вечером и 6 марта в регионе ожидается сильный снег, метели, шквалистый ветер 25 м/с, на дорогах гололедица в виде снежного наката.

Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. В свою очередь в региональном ГУ МЧС России напоминают о необходимости соблюдать бдительность и осторожность.

Если сильный ветер застал вас на улице, стоит держаться подальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Опасность также могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах — важно учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. При планировании загородной поездки рекомендуется взять с собой лопату, трос, топор, а также заряженный телефон и горячий чай.

В связи с метелью следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.03.2022, 18:40 / Общество
В Екатеринбурге оштрафовали детский сад, где мальчик пытался душить сверстника
05.03.2022, 18:09 / Политика
Директор института финансов и права УрГЭУ обозначил риски запрета на покупку российской нефти
05.03.2022, 18:04 / Общество
Росавиация предложила отечественным авиакомпаниям отказаться от вылетов за рубеж
05.03.2022, 17:25 / Общество
Отделения "Почты России" не будут работать 8 Марта
05.03.2022, 16:50 / Общество
В Нижнем Тагиле мошенники похитили более 600 тысяч рублей у пенсионеров