Свердловчан предупредили о метели и порывистом ветре до 25 м/с

Следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте. Фото: Галина Соловьёва

Жителей Свердловской области предупреждают о непогоде. Сегодня вечером и 6 марта в регионе ожидается сильный снег, метели, шквалистый ветер 25 м/с, на дорогах гололедица в виде снежного наката.

Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. В свою очередь в региональном ГУ МЧС России напоминают о необходимости соблюдать бдительность и осторожность.

Если сильный ветер застал вас на улице, стоит держаться подальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Опасность также могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах — важно учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. При планировании загородной поездки рекомендуется взять с собой лопату, трос, топор, а также заряженный телефон и горячий чай.

В связи с метелью следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.