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Общество
5 марта 2022, 15:57

Мошенники переключились с банков на политику

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Жертвами телефонных мошенников зачастую становились пожилые люди. Фото: Павел Ворожцов

Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка, стали реже беспокоить россиян. Предположительная причина — российская военная спецоперация на Украине.

Дело в том, что большинство мошеннических звонков (до 70 %) исходило именно с территории Украины. Каждый кол-центр, а располагались они в нескольких городах этой страны, совершал до 7 тысяч звонков в сутки, в основном на территорию РФ. В общей сложности россиянам поступало 300 тысяч нежеланных вызовов ежемесячно. Также каждый месяц с банковских счетов жителей России обманным путём выводили от 3,5 до 5 миллиардов рублей, пишет inkazan.ru.

Однако, чтобы снизить поток фейков о спецоперации, Вооруженные силы РФ ликвидировали ряд объектов технической инфраструктуры в крупных городах Украины. Одновременно с этим нарушилась и работа мошеннических кол-центров, что помогло снизить число звонков.

Также отмечается, что банковские мошенники переориентировались в связи с политической обстановкой. Теперь россиянам звонят не "сотрудники безопасности банка", а "военные", "спецслужбы" и сам "президент Украины Владимир Зеленский". В записи он просит собеседника повлиять на спецоперацию, остановить войну. Предполагается, что в дальнейшем спецоперация поможет избавить россиян от назойливых телефонных мошенников.

Областная газета Свердловской области

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