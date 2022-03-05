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Общество
5 марта 2022, 16:23

В центре Екатеринбурга всё-таки открыли цветочный базар к 8 Марта

тюльпаны

Гостей цветочного базара ждёт большой ассортимент тюльпанов. Фото: Галина Соловьёва

Власти Екатеринбурга решили провести цветочный базар, отменённый ранее. Букеты и подарки для прекрасных дам можно приобрести 6, 7 и 8 марта с 10:00 до 16:00.

Завтра на пересечении Театрального и Банковского переулков горожанам предложат тюльпаны разных оттенков и сортов, а также сувенирную продукцию и изделия народных промыслов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Если сравнивать с магазинами, тюльпаны у нас в среднем дешевле. Богатый ассортимент: есть классические жёлтые, красные, розовые, белые, сиреневые, а есть пионовидные. Все выращены в Екатеринбурге", — рассказала участница цветочного базара Алёна Михайлова.

Напомним, 3 марта городские власти сообщили об отмене цветочного базара к 8 Марта. Также было решено отказаться от традиционной ярмарки на площади 1905 года.

Ранее "Областная газета" писала, что в преддверии Международного женского дня один из крупнейший авиаперевозчиков временно отменил рейсы с цветами до Екатеринбурга. Это случилось после сообщения о закрытии неба над Европой. Однако уралочки без цветов не останутся. Их привезут на автомобилях.

Областная газета Свердловской области

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