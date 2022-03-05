Росавиация предложила отечественным авиакомпаниям отказаться от вылетов за рубеж

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания судов. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6-го, из-за рубежа — с 8 марта.

Предложение связано с высоким риском задержания или ареста самолётов за рубежом. Ограничений на перелеты внутри страны пока нет, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Для возвращения домой Росавиация рекомендовала россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета через страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем можно лететь рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербии и другие.

Напомним, о запрете на использование своего воздушного пространства российскими самолётами объявили все страны, входящие в Евросоюз, и некоторые другие европейские государства (Норвегия, Северная Македония, Исландия и Великобритания), а также Канада.