В парке Маяковского на Масленицу откроют колесо обозрения

Новое колесо на 10 метров выше прежнего. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге Масленицу сегодня отмечают в парке Маяковского. Там начнёт работать новое колесо обозрения, которое на 10 метров выше предыдущего.

Аттракцион высотой 35 метров прошёл все необходимые испытания и получил сертификат безопасности. Горожан будут катать 20 тёплых закрытых кабинок и специальная кабинка для маломобильных посетителей.

"6 марта празднуем Масленицу. Приходите к нам есть блины, гулять и фотографироваться", — позвали в ЦПКиО имени Маяковского. Для посетителей сегодня откроется ярмарка. При этом развлекательные программы и народные гуляния в парке ранее отменили.

Напомним, что сегодня отмечается Прощёное воскресенье и последний день Масленицы, главным символом которой являются блины и соломенное чучело. С завтрашнего дня для православных верующих начинается Великий пост.

Новое колесо обозрения планировалось запустить ещё летом 2021 года, но из-за пандемии коронавируса и возросших цен на металл сроки изменились. Горожанам заявили, что прокатиться они смогут в конце сентября. Однако ближе к октябрю аттракцион не был готов, отсутствовали обогреваемые кабинки.

Добавим, что из-за снегопада и метели масленичные мероприятия сегодня из Исторического сквера Екатеринбурга перенесли на другие площадки — конкурс масленичных чучел пройдёт во Дворце молодёжи, фотозоны будут перенесены в ДК "Современник".