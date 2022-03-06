Из Екатеринбурга отправили вторую партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Первая партия гуманитарной помощи от свердловчан была отправлена в Ростовскую область 22 февраля. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Из Екатеринбурга сегодня отправили вторую партию гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Донбасса в пункты временного размещения. Вес груза — 12 тонн.

Собранные уральцами вещи и продукты загрузили в фуру волонтёры объединённого штаба акции #МыВМЕСТЕ и сотрудники компании "Сима-ленд". Груз доставят в Ростовскую область и распределят между пунктами временного размещения или отправят в Донбасс.

"Помощь приходит из всех уголков Свердловской области. В каждом муниципалитете партийцами "Единой России" и сотрудниками администраций открыты свои пункты приёма, откуда весь собранный груз переправляется в Екатеринбург — в Дом добровольцев на Крылова, 2. Принимаются бытовая техника, одежда, детские товары, продукты длительного хранения и многое другое", — рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что первая партия гуманитарной помощи от свердловчан была отправлена в Ростовскую область 22 февраля. В большинстве городов области организованы пункты приёма гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных с юго-востока Украины.

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