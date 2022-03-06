Завкафедрой периодической печати УрФУ высказался о необходимости борьбы с фейками

Специалисты также призывают уральцев к кибергигиене — озаботиться сохранностью своих данных в Сети и облачных сервисах, а также безопасностью устройств, имеющих доступ в интернет. Фото: Алексей Кунилов

Завкафедрой периодической печати УрФУ, доктор философских наук, профессор Владимир Олешко высказался о борьбе с фейками на фоне обострения ситуации на Украине. Он также заявил о необходимости формировать информационную культуру.

"Бороться нужно за то, чтобы информация была правдивой, чтобы журналист проверял информацию, не распространял те самые фейки. Как человек может говорить "тысячи, десятки тысяч убитых", если представления не имел о том, что происходит сегодня в Украине. Это и есть информационная война, которая предполагает, чтобы у гражданского общества возникла паника, чтобы люди начали проводить митинги по поводу происходящего и так далее", — отметил профессор.

По его словам, проблем можно избежать, если заняться формированием информационной культуры. "Допустим, старшеклассник распостил какую-то запрещенную информацию, которую получил незаконным путём. В этом же классе, в этой же школе провести разъяснительную работу: ребята, вы понимаете, что вы совершеннолетние, вы можете себе жизнь испортить вот этим уголовным наказанием. Мне кажется, и семья, и школы, и вузы должны к этому подключиться, и даже профессиональные коллективы", — считает Владимир Олешко.

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Специалисты также призывают уральцев к кибергигиене — озаботиться сохранностью своих данных в Сети и облачных сервисах, а также безопасностью устройств, имеющих доступ в интернет.

"Параллельно с обострившейся международной обстановкой стремительно растёт количество кибератак на государственные структуры и бизнес, так и на обычных граждан. Поэтому кибергигиена сейчас крайне важна, требует от пользователей особого внимания. В первую очередь установите или обновите антивирус. Лучше если это будет программа отечественного производства и обязательно лицензионная. Так она сможет регулярно обновлять антивирусные базы и противостоять самым свежим угрозам. Создайте резервные копии важной информации. Проверьте (а лучше обновите) логины и пароли в социальных сетях, электронной почте, интернет-банках. Используйте многофакторную аутентификацию везде, где возможно. С подозрением относитесь ко всем незнакомым телефонным номерам, SMS, письмам, ссылкам из соцсетей и баннерам, которые ведут на суперакции, мегабонусы или товары/услуги с неоправданно низкой ценой. Не отвечайте на такие сообщения и не переходите по ссылкам, если на 100 % не уверены в их безопасности. Не сообщайте никакой конфиденциальной информации, в каком бы виде она ни запрашивалась", — советует директор по развитию ООО "Астерит" Илья Никитин.