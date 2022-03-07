TikTok прекращает распространение нового контента в России

Сейчас представители TikTok оценивают последствия подписанного президентом РФ закона в области безопасности. Фото: Павел Ворожцов

Представители китайской соцсети TikTok временно запретили размещение новых роликов и прямых трансляций на территории РФ. Это связано с законом о фейках о Российской армии.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и [публикации] нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности", — говорится в заявлении компании. Там также отмечается, что ограничения не повлияют на обмен сообщениями в социальной сети.

Как ранее сообщала "Областная газета", президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Наказанием за нарушение станет штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. При этом если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит 15 лет. Также вводится ответственность за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к санкциям в отношении России.