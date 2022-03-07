Евгений Горенбург осудил отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр

Фото: Павел Ворожцов

Директор фестиваля "Уральская ночь музыки" Евгений Горенбург считает бесчеловечным поступком отстранение российских спортсменов от выступления на Паралимпийских играх. Он также выразил недовольство тем, что приходится терпеть отечественным музыкантам.

"То, что сейчас произошло на Паралимпийских играх, — это самый антигуманный и бесчеловечный поступок, который можно себе представить, поскольку спорт высших достижений — это достаточно мужественная, достаточно трудная работа. А для человека с ограниченными возможностями здоровья это ежедневный подвиг. И отказывать паралимпийцам в выступлении на Играх — это свинство, это вообще бесчеловечная штука, это стыд и позор всем, кто принял такое решение", — отметил Горенбург.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские паралимпийцы вернулись домой.

Свинством он также назвал отношение к российским музыкантам. Речь идёт об отмене концертов Мацуева, Нетребко, с Гергиевым. По мнению Евгения Горенбурга, музыка призвана налаживать понимание между всеми людьми. Он пообещал провести "Уральскую ночь музыки" 24 июня и выразил надежду на то, что участие примут иностранные артисты. "Музыка будет сближать народ", — подытожил Евгений Горенбург.