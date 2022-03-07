Глава свердловского Союза журналистов поддержал закон о фейках

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Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин поддержал закон, предусматривающий уголовное наказание за изготовление и распространение фейков. Он назвал его своевременным.

"Информационная война против России развязана давно. А в эти дни, когда идёт специальная военная операция, эта война приняла просто чудовищные формы. Фальсификация, подмена и передергивание фактов, откровенная ложь, увы, стали нормой для многих СМИ, интернет-изданий и телеграм-каналов", — отметил Александр Левин.

Он также добавил, что "лжежурналисты, лжеблогеры должны, наконец, понять простую истину, что только правда должна быть везде, во всем и всегда".

Как ранее сообщала "Областная газета", президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Наказанием за нарушение станет штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. При этом если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит 15 лет. Также вводится ответственность за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к санкциям в отношении России.