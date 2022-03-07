Евгений Куйвашев дал старт подготовке к пожароопасному сезону в регионе

В Свердловской области началась подготовка к борьбе с лесными и торфяными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона, свердловскому министерству природных ресурсов и экологии в том числе поручено представить сводный план тушения лесных пожаров и организовать противопожарную пропаганду.
Отмечается, что к пожароопасному сезону — 2022 лесничества обеспечат системами и средствами предупреждения и тушения пожаров. Подготовят пункты сосредоточения специнвентаря.
Защиту населённых пунктов от природных пожаров обеспечат местные власти.
Региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено организовать работу по очистке полос отвода автодорог от горючих материалов. Контролировать исполнение будет первый замглавы Среднего Урала Алексей Шмыков.
Добавим, в 2021 году ущерб от лесных пожаров в Свердловской области составил 313,8 миллиона рублей. Урон в 1,5 раза превысил средние значения предыдущего пятилетнего периода.