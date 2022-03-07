"ВКонтакте" зафиксировала двукратный рост просмотров и загрузок новых роликов

Роликов ВК стало больше. Фото: Павел Ворожцов

Представители социальной сети "ВКонтакте" заявили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах". Сервис заинтересовал авторов контента с других платформ.

Отмечается массовая регистрация таких пользователей. Кроме того, по данным пресс-службы соцсети, растёт активность со стороны клиперов, которые давно с ВК.

"Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что китайская соцсеть TikTok временно запретила размещение новых роликов и прямых трансляций на территории РФ. Это связано с законом о фейках о Российской армии.

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