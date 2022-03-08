Евгений Куйвашев поздравил уралочек с Международным женским днём

Евгений Куйвашев пожелал уралочкам крепкого здоровья, весеннего настроения, улыбок и радости, семейного благополучия. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Прекрасных жительниц Свердловской области с этим праздником поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

В своём обращении губернатор отметил, что женщины успевают всё: быть образцовыми хозяйками, воспитывать детей, заботиться о родных и близких людях. Чтобы создать максимально комфортные условия для их жизни, реализуются нацпроекты, в рамках которых в регионе возводятся детсады, школы, объекты культуры, современные спорткомплексы и спортплощадки шаговой доступности.

Кроме того, уделяется особое внимание поддержке материнства и детства, семейной политике. Свыше 36 тысяч уральских семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребёнка. Для многодетных семей также предусмотрены льготы по оплате услуг ЖКХ, проезду и питанию детей.

"Дорогие женщины! Благодарю вас за позитивный настрой, добросовестный труд, стремление гармонично, разумно и комфортно обустроить окружающий мир. Самой природой в вас заложены великие качества — гуманизм, милосердие, сострадание и доброта. Это так важно в сегодняшнее непростое время", — сказал Евгений Куйвашев, пожелав уралочкам крепкого здоровья, весеннего настроения, улыбок и радости, семейного благополучия.

К поздравлениям присоединилась председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина. Она напомнила, что в этом году исполняется 20 лет со дня основания Женского парламента Свердловской области, — "уникальной общественной организации, объединяющей более 250 активных и влиятельных свердловчанок — депутатов, руководителей органов местного самоуправления, предпринимателей". По её словам, за прошедший период женский парламент многое сделал для развития региона, повышения качества жизни уральцев. Она пожелала свердловчанкам крепкого здоровья, успехов, счастья и мирного неба.

Полные тексты поздравлений размещены в печатной версии "Областной газеты" за 5 марта.

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