В Екатеринбургском цирке с 8 Марта поздравили многодетных мам

В Свердловской области 78 женщин, получивших знак "Материнская доблесть" I степени. Фото: департамент информполитики региона

Накануне 8 Марта министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов по поручению главы региона Евгения Куйвашева провёл торжественный приём матерей, награждённых знаками "Материнская доблесть" I степени. Также на встрече присутствовали женщины, чьи семьи стали победителями всероссийского и областного конкурсов "Семья года — 2021".

Встреча состоялась в Екатеринбургском цирке. Женщины поблагодарили свердловское правительство и областное министерство социальной политики за то, что они всегда оказывают поддержку и не оставляют без внимания многодетные семьи, сообщили в департаменте информполитики региона.

По данным Андрея Злоказова, в прошлом году знак "Материнская доблесть" получили 616 женщин, родивших или усыновивших и воспитавших 5 и более детей. Всего с 2007 года награду получили уже более 6100 матерей.

Отмечается, что мамы и их семьи посмотрели представление "Счастливый билет" (в рамках общероссийской благотворительной акции компании "Росгосцирк"). Почётные гости отправились в сказочное путешествие из снежной России в солнечную Италию, увидели кенгуру, зебр, страусов, бизона, верблюдов и слонов. Детям также удалось поучаствовать в мастер-классах по жонглированию, вращению хулахупами, балансу на катушках.

Добавим, женщины, которым вручён знак отличия "Материнская доблесть", также получают единовременную денежную выплату. В 2022 году размер пособия составляет 171 942 рубля для награждённых знаком отличия I степени (10 и более детей), 85 971 рубль — II степени (8 или 9 детей), 42 986 рублей — III степени (5, 6 или 7 детей).

Читайте также:

Евгений Куйвашев поздравил уралочек с Международным женским днём.