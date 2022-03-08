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Общество
8 марта 2022, 12:02

Полпред президента РФ в УрФО поздравил женщин с 8 Марта

Владимир Якушев

Владимир Якушев: "Пусть все ваши желания исполняются, а близкие ценят, любят и заботятся о вас". Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил дам с Международным женским днём.

В своём обращении полпред отметил, что женщины успешны и востребованы во всех сферах жизни — экономика, политика, культура, наука и образование, бизнес.

"Мы очень гордимся вами. Гордимся вашими успехами, смелостью, мудростью, ответственным отношением к делу. Восхищаемся нежностью и красотой. Умением сочетать интересы семьи и дела", — говорится в поздравлении. В завершении Владимир Якушев пожелал уралочкам здоровья, любви, достатка и семейного благополучия.

Уралочек с 8 Марта также поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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