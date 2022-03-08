Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник в Екатеринбурге

При поддержке правительства Свердловской области стартовала работа над созданием монумента Владиславу Крапивину. Памятник установят на могиле писателя в Екатеринбурге.

По данным департамента информполитики региона, работы по созданию монумента выполнит литейная мастерская уральца Ивана Дубровина. Эскиз утвердят родственники писателя.

Как ранее сообщала "Областная газета", в сентябре 2021 года глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти Владислава Крапивина. В честь 85-летия со дня рождения детского писатели в 2023 году в регионе пройдут торжественные мероприятия.

В частности, планируется организовать "Крапивинский фестиваль", назвать улицу в честь легендарного Командора. Также власти готовы поддержать экранизацию произведений Крапивина. В частности, он написал такие книги, как "Журавлёнок и молнии", "Колыбельная для брата", "Валькины друзья и паруса", "Мальчик со шпагой".