Свердловские власти помогут семье Владислава Крапивина установить памятник в Екатеринбурге

При поддержке правительства Свердловской области стартовала работа над созданием монумента Владиславу Крапивину. Памятник установят на могиле писателя в Екатеринбурге.
По данным департамента информполитики региона, работы по созданию монумента выполнит литейная мастерская уральца Ивана Дубровина. Эскиз утвердят родственники писателя.
Как ранее сообщала "Областная газета", в сентябре 2021 года глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти Владислава Крапивина. В честь 85-летия со дня рождения детского писатели в 2023 году в регионе пройдут торжественные мероприятия.
В частности, планируется организовать "Крапивинский фестиваль", назвать улицу в честь легендарного Командора. Также власти готовы поддержать экранизацию произведений Крапивина. В частности, он написал такие книги, как "Журавлёнок и молнии", "Колыбельная для брата", "Валькины друзья и паруса", "Мальчик со шпагой".
Напомним, Владислав Крапивин скончался на 82-м году жизни в Свердловской областной клинической больнице № 1. Писателя похоронили на Широкореченском кладбище. О том, как уральцы прощались с легендой, "ОГ" рассказывала и показывала.