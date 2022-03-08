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8 марта 2022, 13:51

Парашютисты ЦВО поздравили женщин прыжком с высоты 2500 метров

пошаговая наземная подготовка к сложному груповому прыжку

Групповому прыжку предшествовала пошаговая наземная подготовка, парашютисты отрабатывали каждое движение. Фото: пресс-служба ЦВО

Спортсмены-парашютисты Центрального военного округа (ЦВО) поздравили женщин с 8 Марта сложным груповым прыжком. Воздушный флешмоб состоялся на аэродроме в Свердловской области.

Фото: пресс-служба ЦВО

По данным пресс-службы ЦВО, военные совершили прыжок с лёгкого многоцелевого самолёта Ан-2 с высоты 2500 метров. Во время свободного падения спортсмены выполнили элементы групповой акробатики: совместный прыжок, перестроение, сбор, фиксация положения и расход из группы.

Фото: пресс-служба ЦВО

Отмечается, что групповой прыжок выполнялся в сложных погодных условиях. Температура на высоте 2500 метров составляла -36 градусов. Однако мороз не помешал воплотить в жизнь оригинальное поздравление.

Фото: пресс-служба ЦВО

Добавим, уралочек с 8 Марта также поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

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Областная газета Свердловской области

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