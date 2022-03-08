Уральский врач попросил руководство TikTok сохранить образовательный контент для российских блогеров

Соцсеть дала возможность многим врачам общаться со своими пациентами. Фото: Павел Ворожцов

Врач-терапевт из Екатеринбурга Владимир Нечепорук обратился к руководству TikTok с просьбой сохранить возможность публикации российских образовательных роликов. Он отметил, что научный и образовательный контент поможет снять стресс и напряжённость в непростое время.

Блогеры, по словам врача, вложили огромное количество сил и личного времени для развития платформы. Кроме развлекательных роликов, многие люди делают трудоёмкие и научные материалы. Кроме того, соцсеть дала возможность многим врачам общаться со своими пациентами.

"Мы простым и доступным языком объясняем, как устроен человек, наглядно разъясняем анатомо-физиологические особенности организма, опровергаем псевдонаучные факты (особенно в период коронавирусной пандемии) и типичные пациентские заблуждения, которые часто стоят больному его здоровья или даже жизни. Мы объясняем, как распознать заболевание и вовремя профилактировать его, тем самым снижая нагрузку на врачей поликлиники и ускоряя маршрутизацию к узкому специалисту", — заявил на своей странице в Instagram Владимир Нечепорук.

Напомним, представители китайской соцсети TikTok временно запретили размещение новых роликов и прямых трансляций на территории РФ. Это связано с законом о фейках о Российской армии.