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8 марта 2022, 15:35

Директор Уральского музыкального колледжа призвала оградить детей от оценки политической ситуации

  Юлия Пастух
Ансамбль

Эльвира Архангельская отметила, что дети отличаются особой хрупкостью и ранимостью. Фото: Владимир Мартьянов

Директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвира Архангельская: 

"Я — дочь крупного ученого-военного. Он меня всегда учил: действия военных и хирургов в момент операции не обсуждаются. Мы никогда не сможем с вами отличить цели от задач, причин от поводов, стратегий и тактики. Кроме того, мы не знаем с вами, что и как происходит.

В  истории России мы помним немало трагических и драматических эпизодов, ценность которых становится понятна только со временем. Достаточно вспомнить непростое, трагическое решение Кутузова отдать Москву французам для того, чтобы сохранить Россию. 

Я директор учебного заведения — единственного на Урале — для детей, проявивших выдающиеся способности в области музыкального искусства. Конечно, каждый ребенок одарён по-своему, но наши дети отличаются особой хрупкостью и ранимостью.

И у меня просьба: пожалуйста, уважаемые взрослые, не ввязывайте детей в оценку политической ситуации. Они не готовы к этому. Мы с вами взрослые люди, у нас за плечами опыт жизни. Для них включение в политические дебаты, а тем более действия, могут привести к эмоциональному разрушению.  Я говорю своим детям: пожалуйста, занимайтесь музыкой, а вы, взрослые, этому не мешайте. Не мешайте всем — спортсменам, физикам, математикам, тем, кто собирается быть портными или парикмахерами, потому что наше будущее — это наши дети, и давайте будем их беречь!"

Областная газета Свердловской области

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