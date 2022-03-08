Свердловские волонтеры поздравили сотрудниц скорой помощи с 8 Марта

Волонтеры возложили цветы к памятникам, посвящённым женщинам-участницам Великой Отечественной войны. Фото: Молодёжный парламент Свердловской области

В Екатеринбурге волонтеры поздравили сотрудниц станции скорой помощи имени Капиноса с Международным женским днём и возложили цветы к памятникам, посвящённым женщинам-участницам Великой Отечественной войны.

"В этот день мы традиционно дарим тюльпаны девушкам на улицах, а последние два года поздравляем сотрудниц станции медицинской помощи, больниц, которые в такое тяжёлое время остаются на страже здоровья наших жителей. Желаем оставаться такими же красивыми!" — рассказал Данил Тупица, заместитель председателя Молодёжного парламента Свердловской области.

Фото: Молодёжный парламент Свердловской области

Фото: Молодёжный парламент Свердловской области

Волонтёры возложили цветы к памятнику труженикам тыла, фронтовым бригадам и детям Великой Отечественной войны, памятнику погибшим в Великой Отечественной войне студентам, преподавателям и сотрудникам УПИ, мемориальной доске девушкам-добровольцам, мемориалу памяти рабочих Верх-Исетского завода, погибших в Великой Отечественной войне, памятнику уральским воинам-спортсменам, погибшим во время Великой Отечественной войны, месту захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях Свердловска, барельефу женщине-медику, памятнику военным медикам.