Мишустин запретил вывоз иностранных медизделий из РФ

Запрет позволит избежать дефицита медицинских изделий в стране. Фото: пресс-служба Правительства РФ

В России ввели запрет на вывоз иностранных медизделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортёров или проходит таможенные процедуры.

Поясняется, что запрет позволит избежать дефицита медицинских изделий из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств.

Напомним, ранее премьер-министр рассказал о мерах поддержки отечественного бизнеса в условиях санкций.