Мишустин запретил вывоз иностранных медизделий из РФ

В России ввели запрет на вывоз иностранных медизделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортёров или проходит таможенные процедуры.
Поясняется, что запрет позволит избежать дефицита медицинских изделий из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств.
Напомним, ранее премьер-министр рассказал о мерах поддержки отечественного бизнеса в условиях санкций.