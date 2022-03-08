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Общество
8 марта 2022, 17:46

Мишустин запретил вывоз иностранных медизделий из РФ

  Юлия Пастух
Мишустин

Запрет позволит избежать дефицита медицинских изделий в стране. Фото: пресс-служба Правительства РФ

В России ввели запрет на вывоз иностранных медизделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, речь идет о продукции, которая была доставлена из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находится на складах импортёров или проходит таможенные процедуры.

Поясняется, что запрет позволит избежать дефицита медицинских изделий из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств.

Напомним, ранее премьер-министр рассказал о мерах поддержки отечественного бизнеса в условиях санкций

Областная газета Свердловской области

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