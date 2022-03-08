Вадим Самойлов призвал искать информацию в федеральных СМИ

По словам Самойлова, десятилетия позиция России не воспринималась всерьёз. Фото: Алексей Кунилов

Рок-музыкант Вадим Самойлов:

"По поводу сложившейся ситуации надо отдать должное нашим оппонентам — большим информационным структурам прежде всего Запада, которые за годы доминирования в публичном пространстве очень тонко овладели работой в информационной сфере. Я призываю всех моих земляков, всех людей читать внимательно, анализировать факты, сопоставлять их. И несмотря на то, что в том числе наши федеральные СМИ стараются опорочить, я рекомендую всем обращаться к федеральным каналам, искать проверенную, достоверную информацию. Хочу напомнить, что появился новый сайт объясняем.рф, на котором можно узнать точную информацию и о причинах сложившейся ситуации, и о том, что в настоящий момент происходит. Мы вступили в уже неприкрытую борьбу, потому что нас как страну приперли к стенке.

Десятилетия позиция России не воспринималась всерьёз. Мы копили силы и выступили в тот момент, когда физическая угроза существования нашей страны как государства, как целостности территории вместе со славянскими братьями — украинцами и белорусами — реально стоит. Наш верховный главнокомандующий отдал приказ на осуществление специальной операции, и мы опередили на несколько часов, на несколько суток масштабное вторжение на Донбасс. Поэтому другого выхода, к сожалению, не было, киевские власти даже в последний момент не соизволили выйти в формат переговоров и продолжают вести себя неадекватно. Не заботясь о жителях своей страны, заботясь только о создании инфоповодов, чтобы весь западный мир отвернулся от России, чтобы был восстановлен железный занавес и так далее. Наш российской народ умный, если мы будем внимательно читать, не поддаваться на истерики и эмоции, то каждый сможет разобраться в причинах происходящего.

Я надеюсь, у нашего населения будет ясность. Нужно быть спокойными, сосредоточенными и, конечно, поддерживать наши вооружённые силы как никогда. Мы каждый день контактируем с шоу-бизнесом и массовой культурой. И, конечно, в них заложены инструменты мягкого влияния: нам навязываются американский или западный образ жизни, определенная культура поведения. Причем уже доподлинно известно, что то, что провозглашается в американском или западном кинематографе, на самом деле не является повсеместным в этих странах.

Что на самом деле люди живут там точно так же сложно, как и мы, а может быть, даже хуже в некоторых отношениях. Потому что у нас всё-таки более социально-ориентированное государство. Однако массовая культура Запада нам транслирует совершенно иные ценности — что там всё хорошо, ты защищен, богат. Культ такой красивой жизни подменил искусство. Всё, что сейчас происходит в сфере массовых медиа, — развлечение. К сожалению, в какой-то период мы в нашей стране тоже увлеклись этой историей.

Посмотрите, у нас огромное количество ТВ- и музыкальных каналов, которые носят откровенно развлекательный характер. В этом много пестроты и мало содержания. Та доля культуры, что затрагивает внутричеловеческие, духовные, нравственные смыслы, не на поверхности. Но это не означает, что её не существует. Я очень надеюсь, что сложившаяся ситуация — тем более когда от нас массово отключаются все агрегаторы иностранного контента — сподвигнет наше государство, чтобы наша культура начала развиваться. Я считаю, что надо создавать больше отечественных фильмов, отечественной музыки, обращаясь именно к нашим ценностным и духовным основам. Настало время решительно взяться за поиски нашей идентичности в подлинной культуре, в подлинном искусстве".