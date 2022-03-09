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Общество
9 марта 2022, 11:01

Ozon ввёл новые меры поддержки для продавцов

  Юлия Пастух
Ozon

Выплаты будут производить 6 раз в месяц. фото: Алексей Кунилов

Российский интернет-магазин Ozon ввёл дополнительные дни выплат продавцам. Мера направлена на ускорение закупа товаров предпринимателями.

В марте деньги по итогам сделок будут перечислять шесть раз: 5, 9, 15, 18, 22 и 25 числа. Ранее выплаты происходили 2 раза в месяц.

Вместе с тем до 30 июня магазин отменил плату за размещение на своих складах наиболее востребованных товаров: всей продукции повседневного спроса, товаров для детей и животных, электроники, товаров для сада и огорода. Такие поставки принимаются в любом количестве.

Для торгующих со своего склада продавцов площадка смягчила правила выполнения заказов, принимая во внимание возможную нестабильность в работе логистических компаний.

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Областная газета Свердловской области

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