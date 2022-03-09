Татьяна Мерзлякова назвала основные проблемы свердловчан

В завтрашнем номере полной версии "Областной газеты" будет опубликован ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой за 2021 год. Выступая на прошлой неделе перед депутатами областного Законодательного собрания, она выделила пять основных проблем, которые поднимаются в документе.
Первая из них связана с тем, что силовой блок стал уделять меньше внимания защите личных прав граждан. Из-за этого, по словам Татьяны Мерзляковой, участились случаи мошенничества во всех сферах. В прошлом году возникали сложности с защитой трудовых прав, когда в условиях пандемии коронавируса людей вытесняли с рабочих мест. Были и проблемы в работе первичного звена здравоохранения во время организации прививочной кампании и увеличения числа заразившихся ковидом.
На встрече со свердловскими депутатами областной омбудсмен выступила с предложением усилить постинтернатное сопровождение сирот совместно с министерством образования и молодёжной политики. Также она предложила создать центры реабилитации для освободившихся из колоний по аналогии с центрами, созданными в других субъектах РФ, в том числе в Красноярском крае. Это позволит снизить число рецидивов преступлений в Свердловской области. "Думаю, что в 2022 году мы сделаем законодательный документ, который позволит нам исправить ситуацию", — обратилась к депутатам заксобрания Татьяна Мерзлякова.
Всего к свердловскому омбудсмену и её помощникам обратились 21 296 человек. Это на 671 человека меньше, чем в 2020 году. Наибольшее число жалоб — 46,2 процента — касалось нарушений социальных прав граждан.
Как обратиться к уполномоченному по правам человека?
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области рассматривает жалобы граждан на действия, бездействие или решения государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории области, их должностных лиц.
Направляя письменное обращение, полностью укажите свои фамилию, имя и отчество, адрес с почтовым индексом. Жалоба должна содержать наименование органа или должностного лица, действия или решение которого обжалуются, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе.
Уполномоченный по правам человека ведёт личные приёмы населения по вопросам защиты нарушенных прав и законных интересов. Они проходят не только в офисе в Екатеринбурге, но и в городах и посёлках области. Сообщения о выездных приёмах публикуются в местной прессе. В связи с пандемией коронавируса действуют ограничения при проведении личных приёмов населения.
Разъяснения и рекомендации по защите прав и свобод можно получить в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов (в пятницу до 17 часов) у консультантов аппарата уполномоченного по телефону: (343) 354-01-88. Почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, Уполномоченному по правам человека в Свердловской области.
Письмо можно отправить в электронном виде через официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области http://ombudsman.midural.ru/ или на адрес: pravachel66@yandex.ru.