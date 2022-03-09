Татьяна Мерзлякова назвала основные проблемы свердловчан

Всего к свердловскому омбудсмену и её помощникам в 2021 году обратились 21 296 человек. Фото: Павел Ворожцов

В завтрашнем номере полной версии "Областной газеты" будет опубликован ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой за 2021 год. Выступая на прошлой неделе перед депутатами областного Законодательного собрания, она выделила пять основных проблем, которые поднимаются в документе.

Первая из них связана с тем, что силовой блок стал уделять меньше внимания защите личных прав граждан. Из-за этого, по словам Татьяны Мерзляковой, участились случаи мошенничества во всех сферах. В прошлом году возникали сложности с защитой трудовых прав, когда в условиях пандемии коронавируса людей вытесняли с рабочих мест. Были и проблемы в работе первичного звена здравоохранения во время организации прививочной кампании и увеличения числа заразившихся ковидом.

На встрече со свердловскими депутатами областной омбудсмен выступила с предложением усилить постинтернатное сопровождение сирот совместно с министерством образования и молодёжной политики. Также она предложила создать центры реабилитации для освободившихся из колоний по аналогии с центрами, созданными в других субъектах РФ, в том числе в Красноярском крае. Это позволит снизить число рецидивов преступлений в Свердловской области. "Думаю, что в 2022 году мы сделаем законодательный документ, который позволит нам исправить ситуацию", — обратилась к депутатам заксобрания Татьяна Мерзлякова.

Всего к свердловскому омбудсмену и её помощникам обратились 21 296 человек. Это на 671 человека меньше, чем в 2020 году. Наибольшее число жалоб — 46,2 процента — касалось нарушений социальных прав граждан.