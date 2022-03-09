Число заболевших COVID-19 россиян снизилось за сутки на 8 тысяч

Выздоровели за последние 24 часа 92,7 тысячи человек. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирус в России выявили у 58 675 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 140 069.

По данным оперштаба, выздоровели и выписались из больниц за последние 24 часа 92 732 человека. Количество госпитализированных составило 3 054 человека, умерли 645 заболевших.

Напомним, вчера было выявлено 66 576 случаев COVID-19.