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Общество
9 марта 2022, 13:52

Число заболевших COVID-19 россиян снизилось за сутки на 8 тысяч

  Юлия Пастух
Тест на коронавирус

Выздоровели за последние 24 часа 92,7 тысячи человек. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирус в России выявили у 58 675 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 140 069.

По данным оперштаба, выздоровели и выписались из больниц за последние 24 часа 92 732 человека. Количество госпитализированных составило 3 054 человека, умерли 645 заболевших.

Напомним, вчера было выявлено 66 576 случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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