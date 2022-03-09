С 15 марта возобновится продажа туров по России с кешбэком

Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет начиная с 15 марта и до 1 мая. Фото: Галина Соловьёва

Со следующего вторника, 15 марта, возобновляются продажи поездок по стране с туристическим кешбэком. Россияне снова смогут возвращать 20% от стоимости путёвок.

Программа возобновлена по поручению правительства РФ. Отмечается, что это позволит сделать отдых внутри страны доступнее, поддержит бизнес и сохранит рабочие места в отрасли.

"Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы", — сообщили в Ростуризме.

Отмечается, что условия программы остаются прежними: участвуют все регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются путёвки картами МИР — на них автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека не ограничено.

Напомним, что новый этап программы туристического кешбэка стартовал в этом году 18 января и был досрочно завершён, так как все предусмотренные и выделенные средства на проект были израсходованы.