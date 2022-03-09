На какое пособие смогут рассчитывать полные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет

Полные семьи с детьми уравняли в правах на пособие с неполными. Фото: Павел Ворожцов

С первого апреля нынешнего года на ежемесячную финансовую помощь от государства смогут рассчитывать полные семьи с невысокими доходами, имеющие детей от 8 до 16 лет. Об этом Президент РФ Владимир ПУТИН заявил в поздравлении женщин с 8 Марта.

До этого право на ежемесячное пособие имели лишь неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет. Теперь наличие отца и матери не является поводом для отказа в получении вспомоществования от государства. Важным остаётся лишь материальное положение семьи – её среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе.

Как разъяснил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, размер выплат на детей от 8 до 16 лет в зависимости от обеспеченности семьи составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума в регионе.

Принцип расчёта таков. Базовая выплата составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если при этом среднедушевой доход семьи всё равно остаётся ниже нормы, пособие увеличивается до 75 процентов от прожиточного минимума. Если и это не помогает, пособие назначается в размере 100 процентов прожиточного минимума.

В этом году в Свердловской области величина прожиточного минимума для детей составляет 12 869 рублей. Значит, семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет смогут рассчитывать на доплату как минимум чуть более 6 434 рублей, ну а максимальное пособие составит 12 869 рублей.

Надо иметь в виду, что при назначении пособия проводится комплексная оценка нуждаемости семьи. Учитываются не только доходы, но и наличие имущества, недвижимости. С основными параметрами оценки уровня доходов претендентов можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ №1037 от 28.06.2021 (ред. от 17.02.2022).

Как сказал Владимир Путин, данная мера поддержки вводится с 1 апреля, однако пособие начнут выплачивать с 1 мая. Заявления следует подавать в Пенсионный фонд или через Госуслуги.

– Это очень правильное и своевременное решение, – заявил журналисту «ОГ» член Общественной палаты Свердловской области Вадим Савин, который сам является многодетным отцом. – Ситуация в экономике усложняется, цены растут, доходы могут сократиться. Я вообще считаю, что мер поддержки семьям с детьми много не бывает. Очень важно, что решения о выплатах на детей, принятые в последние два года, носят не временный, а постоянный характер. Это позволит не только преодолеть трудности, но и стимулировать рождаемость. Для молодых семей финансовая составляющая играет важную роль при решении вопроса – обзаводиться детьми или подождать.

По словам Вадима Савина, в Свердловской области только многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, насчитывается порядка 35 тысяч. Это как минимум 100 тысяч детей, чьё материальное положение скоро хоть ненамного, но будет улучшено.