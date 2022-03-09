Цены напуганы потребителем

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Продолжающийся на протяжении двух недель рост цен на товары повышенного спроса привёл к тому, что население начало массово скупать продовольствие, оживились и спекулянты. В сложившейся ситуации торговые сети по согласованию с властями ввели ограничения на отпуск в одни руки по ряду позиций продуктовой линейки и установили предельную пятипроцентную наценку на социально значимые товары.

Добровольно-рекомендательные ограничения

О том, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, в минувшую субботу сообщил Минпромторг России. В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи, говорится в пресс-релизе ведомства. Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров в одни руки. Конкретные товары и параметры ограничений сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций, но при этом в сообщении уточняется, что ограничения коснутся позиций, по которым в рамках договорённостей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка. Это было сделано в рамках соответствующего поручения Правительства РФ (см. врезку. –Прим. «ОГ»).

В профильных региональных министерствах не смогли предоставить «ОГ» оперативный комментарий по тому, какие меры принимаются для обеспечения стабильной ситуации с ценами в Свердловской области. Аналогично ответили в УФАС, сославшись в разговоре с нашим корреспондентом на отсутствие в офисе в тот момент Интернета и профильного сотрудника.

Напомним, что в начале марта губернатор Евгений Куйвашев создал штаб по повышению устойчивости социальной сферы и экономики в условиях беспрецедентных санкций, одной из основных задач которого будет не допустить необоснованного скачка цен на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Глава области поручил правительству региона взять под контроль этот вопрос и жёстко реагировать на любые попытки безосновательно взвинтить цены.

Из-за сахара всё несладко

О том, что ситуация с продовольственным обеспечением складывается непростая, свидетельствует то, как обстоит дело на рынке сахара. Как сообщал «Коммерсантъ», 4 марта на совещании в Минсельхозе представители ритейла предупреждали о риске физического отсутствия сахара на полках в отдельных регионах уже через один-два дня. Среди основных причин назывался спекулятивный спрос: участники совещания рассказывали, что физлица скупают в рознице по 10–20 тонн сахара в день для дальнейшей перепродажи по фиксированной цене, которая сегодня уже на четверть ниже закупочной. Такая ценовая «вилка» негативно влияет и на поведение производителей, мотивируя их придерживать товар. Внесли свой вклад и западные санкции. В конце 2021 года совет Евразийской экономической комиссии ввёл в РФ до 31 августа 2022 года беспошлинный ввоз для 300 тысяч тонн сахара. Но поставщики отказываются от заключения контрактов из-за разорванных логистических цепочек и возможных проблем с оплатой на фоне введённых ЕС и США санкций в отношении России. «Даже если потребительские товары произведены в России, то издержки производства будут расти, так как часть этих расходов в той или иной мере связана с импортом сырья или комплектующих. А из-за финансовых санкций, серьёзно ограничивающих поступление иностранной валюты в Россию, произошло заметное обесценивание рубля, что привело к росту стоимости импорта», – добавил, комментируя ситуацию «ОГ», заведующий кафедрой экономической теории Уральского института управления – филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Даниил Вышегородский.

В ходе совещания было предложено ограничить объёмы продажи сахара в одни руки. А ФАС России направила всем сахарным заводам письма, где обратила внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования. «Сейчас, когда нет заготовительного сезона, брать по 20 килограммов сахара — мягко говоря, глупо, даже с учётом роста цен, который, как мы прогнозируем, составит 5–10 процентов. Поэтому решение о вводе ограничений очень даже здравое», – отмечает собственник сети гастрономов «Елисей» Алексей Оглоблин.

Тем не менее «сахарный кризис» можно расценивать не только как иллюстрацию настроений, преобладающих сегодня на продовольственном рынке, отмечают эксперты. Возможно, он даже является одним из триггеров нынешнего продуктового ажиотажа, ведь сахар входит в структуру многих продуктов питания, и его отсутствие может привести к их дефициту со всеми сопутствующими издержками.

Чтобы избежать пустых полок, магазины начали ограничивать количествопродуктов, отпускаемых в одни руки. Фото: Алексей Кунилов

Отказаться от утопии

При этом объективных предпосылок для ажиотажного спроса они не видят. «Первая причина здесь — паника, которая рождается ожиданиями людей на основе пережитого опыта. Они помнят, что во время предыдущих кризисов эти товары дорожали. Поэтому и сейчас на них формируется шоковый спрос, который уже сам по себе беспричинно повышает цены. Это закон рынка. Ограничения вводятся для того, чтобы этот шок разгрузить и избежать спекуляций», – говорит доктор экономических наук, профессор Елена Разумовская.

Ритейлеры соглашаются: причин для паники нет. «Не нужно паниковать и бросаться в магазины скупать самое необходимое. Большая часть социально значимых товаров производится в России, поэтому в целом их доступности на полке ничего не угрожает», – пояснил в беседе с «ОГ» руководитель управления по внешним коммуникациям «Магнита» Антон Карпов. В пример он приводит свою сеть: «В распределительных центрах «Магнита» есть необходимые для удовлетворения спроса запасы социально значимых товаров, запасы по большинству из них составляют более 30 дней. Поставки в магазины осуществляются в плановом режиме, при необходимости мы можем быстро их нарастить, а если понадобится – разместить увеличенные объёмы заказов у поставщиков».

«Сейчас мы вынуждены ввести ограничения, связанные с управлением текущими запасами. Данная мера введена для исключения рисков ускоренного выбывания этих товаров. Просим вас отнестись к этим временным мерам с пониманием», – говорится в сообщении на официальном телеграм-канале «Ленты». X5 Group в комментарии «Российской газете» также оценивает введённые для покупателей лимиты на объёмы покупок как временную меру. «По опыту предыдущих ажиотажных всплесков мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется», – считают в компании.

Но даже если это не произойдёт прямо завтра, всё равно на стратегию «закупись гречкой по максимуму» уповать на надо, говорит Елена Разумовская: «Эта стратегия утопична. Вспомните кризисный 2014 год. В декабре люди покупали бытовую технику, а уже в марте 2015-го продавали её за полцены. В итоге они не сохраняли, а теряли деньги. Всё это очень глупо. Не думаю, что мы доживем до дефицита продуктов. А идея закупиться в один момент на всю жизнь микроволновой печью, холодильником и телевизором выглядит абсурдно».

В прогнозах относительно дальнейшего роста цен эксперты сдержанны. Даниил Вышегородский отмечает, что сейчас на товарных рынках есть факторы как способствующие росту цен (например, увеличение валютных курсов), так и препятствующие этому: «В частности, резкое повышение ключевой ставки Банка России до 20 процентов приведёт к снижению покупок в кредит, а также к удержанию на высокодоходных банковских вкладах денежных средств населения, которые могли быть направлены на покупки».

В рамках поручения Правительства РФ ФАС России, Минпромторг и Минсельхоз России разработали механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов, сообщило 1 марта антимонопольное ведомство. Торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на 4 категории социально значимых товаров – молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объёмам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве. Первыми из федеральных ритейлеров минимизировали наценки до 5 процентов АО «Тандер» («Магнит»), ООО «О’Кей», Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») и X5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик»).