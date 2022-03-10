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10 марта 2022, 10:49

"ВКонтакте" запустила программу поддержки блогеров

социальные сети

В последнее время соцсеть фиксирует резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Фото: Владимир Мартьянов

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. В течение месяца, до 10 апреля, авторы контента получат 100 % дохода за показы рекламы.

Предполагается, что за указанный период блогеры смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: Партнёрской программы, Маркет-платформы, Монетизации видео и VK Donut. Такие данные публикует пресс-служба ВК.

Добавим, в последнее время соцсеть фиксирует резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Люди стали чаще общаться, смотреть контент и читать больше материалов. Клипы "ВКонтакте" сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов.

Кстати, ежегодно авторы ВК публикуют свыше 5,6 млрд единиц контента, включая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории.

Ранее стало известно, что китайская соцсеть TikTok временно запретила размещение новых роликов и прямых трансляций на территории РФ. Это связано с законом о фейках о Российской армии.

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Областная газета Свердловской области

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