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10 марта 2022, 10:37

Студентов из ДНР и ЛНР переведут в уральский филиал Президентской академии

  Юлия Пастух
УИУ РАНХиГС

Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Фото: Павел Ворожцов

Вынужденные покинуть территории Донбасса студенты смогут продолжить обучение в Президентской академии РАНХиГС и её филиалах. В Свердловской области беженцев готовы принять в уральском филиале академии в Екатеринбурге.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специально созданная комиссия по переводам и восстановлениям будет еженедельно рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода.

"Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации", — подчеркнул ректор Президентской академии Владимир Мау.

Он также отметил, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения академии, будут рассматриваться единой комиссией.

Напомним, в начале марта в Свердловскую область неорганизованно прибыло чуть более полутора десятков беженцев из ДНР и ЛНР. В их числе Оксана Копытова с двумя дочками, 9-летней Настей и 6-летней Олей.

Областная газета Свердловской области

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Студентов из ДНР и ЛНР переведут в уральский филиал Президентской академии