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10 марта 2022, 11:47

Артур Зиганшин стал ответственным за экологию Екатеринбурга

Артур Зиганшин

Артур Зиганшин возглавил Шарташский лесной парк четыре года назад, в марте 2018 года. Фото: Алексей Кунилов

Артур Зиганшин ушёл с поста директора Шарташского лесопарка. Его назначили председателем комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга. Об этом он рассказал в Instagram.

По его словам, ещё в 2018 году по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на основе Шарташского лесного парка стартовало создание регионального рекреационно-оздоровительного кластера. За этот период была проделана большая работа. В частности разработан мастер-план кластера, рассчитанный до 2030 года.

"Я благодарен всем, кто за эти годы поддерживал и помогал нам, кто приходил на субботники и активно участвовал в "Чистых играх", кто помогал выявлять нарушения и незаконную деятельность на территории лесопарка, кто вносил предложения и замечания по развитию территории. Всем, кому не безразличен Шарташский лесопарк", — отметил экс-директор лесопарка.

Артур Зиганшин выразил уверенность в том, что работы будут продолжены. Он также сообщил, что со вчерашнего дня начал работать в горадминистрации.

"Впереди много трудной, но интересной работы. Комитет продолжит начатую работу по созданию, укреплению и развитию водно-зелёного каркаса города Екатеринбурга, сохранению и развитию ООПТ местного значения, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, экологическому просвещению и образованию, сотрудничеству с волонтёрскими экологическими движениями и организациями", — сказал Зиганшин. 

Напомним, Артур Зиганшин возглавил Шарташский лесной парк четыре года назад, в марте 2018 года.

Областная газета Свердловской области

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