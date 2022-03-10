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Общество
10 марта 2022, 12:15

В России хотят освободить многодетных от оплаты ЖКХ

  Юлия Пастух
Счета на коммунальные платежи.

Субсидии на оплату ЖКУ предлагается предоставить семьям с тремя и более детьми. Фото: Павел Ворожцов

В комитете Госдумы РФ по строительству и ЖКХ подготовили меры поддержки россиян и бизнеса в кризисный период. В частности, депутаты предложили освободить многодетные семьи от коммунальных платежей.

"Субсидии на оплату ЖКУ предлагается предоставить семьям с тремя и более детьми. Эта мера также может коснуться семей, в которых есть безработные", — заявила "Известиям" зампредседателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Кроме того, депутаты предложили субсидировать 70 % платы за ЖКУ для людей в возрасте старше 65 лет, отмену комиссии банков при оплате коммуналки для граждан и её ограничение до 0,1 % для управляющих компаний.

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Областная газета Свердловской области

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