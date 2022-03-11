Евгений Куйвашев утвердил состав свердловского оперштаба по устойчивости экономики

В начале марта Евгений Куйвашев создал штаб для оперативной оценки ситуации, прогнозирования её развития и выработки мер по обеспечению стабильности в регионе в условиях беспрецедентных санкций. Фото: Галина Соловьёва

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил состав оперативного штаба по повышению устойчивости соцсферы и экономики в условиях санкций. В него вошли 38 человек.

В списках значатся заместители губернатора, руководители отраслевых министерств, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель регионального Управления ФАС Дмитрий Шалабодов, начальник Уральского главного управления Центробанка Рустэм Марданов, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх и другие. Возглавляет штаб сам губернатор.

По данным областного департамента информполитики, в числе задач штаба — мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях. Также участники займутся разработкой региональных и федеральных мер поддержки для предприятий и организаций, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Среднего Урала.

Напомним, в начале марта Евгений Куйвашев создал штаб для оперативной оценки ситуации, прогнозирования её развития и выработки мер по обеспечению стабильности в регионе в условиях беспрецедентных санкций. Первому замглавы региона Алексею Шмыкову было поручено предложить состав членов группы.

Ранее "Областная газета" писала, что правительство России продолжает работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Второй пакет мер поддержки внесён в Госдуму. Он будет рассмотрен 11 марта.

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