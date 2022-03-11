Белорусский Бобруйск станет городом-побратимом Нижнего Тагила

В этом году Нижний Тагил отметит 300-летие, а Бобруйск — 635-летие. Фото: Нина Георгиева

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Республики Беларусь Александр Студнев договорились о налаживании побратимских связей между городами. Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

По словам Пинаева, благодаря соглашению перед городами открываются хорошие перспективы развития как в сфере культуры, так и в деловом кластере.

"Наши города очень схожи по промышленному потенциалу и по численности населения. В сложившейся ситуации ограничительных мер и санкций очень важно налаживать побратимские связи, осуществлять культурный обмен и реализовывать совместные социально-значимые проекты", — сказал глава Нижнего Тагила. Схожесть муниципалитетов как по инфраструктуре, так и по общему вектору развития отметил и белорусский представитель.

Как уточнили в пресс-службе администрации свердловского города, стороны подготовят совместный проект о сотрудничестве и обменяются программами мероприятий, в рамках которых будет осуществлён культурный обмен. Уже известно, что в Бобруйск будет направлен творческий коллектив с Урала. Он примет участие в международном фестивале "Венок дружбы".

Кстати, в этом году Нижний Тагил отметит 300-летие, а Бобруйск — 635-летие.

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