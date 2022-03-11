Резидент "Титановой долины" готов выпускать более 40 млн медицинских масок в год

Маски будут использоваться в том числе при проведении хирургических операций. Фото: Галина Соловьёва

На площадке "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина" запущена производственная линия по выпуску трёхслойных медицинских масок. Ежегодно компания РУСМЕД планирует выпускать более 40 млн штук средств индивидуальной защиты.

Выпущенные на территории ОЭЗ маски будут использоваться при проведении хирургических операций, процедурных осмотров и других медицинских манипуляций. Резидент также намерен заняться изготовлением одноразовых трёхкомпонентных шприцев. Оба проекта должны выйти на полную мощность к 2024 году.

По данным департамента информполитики Свердловской области, при запуске всех производственных линий объём инвестиций составит 426 миллионов рублей. Будет создано 132 рабочих места.

Добавим, в следующем году на площадке "Уктус" также будет запущена первая очередь предприятия "МО "Отдел медицинской техники". Там планируют производить реанимационные расходные материалы и корпусную мебель для оснащения клиник и врачебных кабинетов. Подготовка по строительству комплекса уже ведётся.

Ранее "Областная газета" писала, что в "Титановой долине" построят кремниевый завод, который пытались возвести в двух других регионах.

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