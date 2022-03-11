Евгений Куйвашев и сотни уральцев возложили цветы к памятнику воинам УДТК

День народного подвига по формированию УДТК решением губернатора отмечается в Свердловской области как памятная дата. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с сотнями уральцев возложил цветы к монументу воинам. Он установлен в Екатеринбурге на Привокзальной площади.

Участие в торжественно-траурной церемонии приняли ветераны, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, члены областного правительства, руководители горадминистрации, а также представители общественности. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

День народного подвига по формированию УДТК решением губернатора отмечается в Свердловской области как памятная дата.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Это подвиг уральцев. Его глубоко исследовали наши историки, он описан во многих книгах. Это то время, когда в разгар Великой Отечественной войны за каких-то чуть больше чем два месяца люди сформировали на свои пожертвования целый Уральский добровольческий танковый корпус. Он за одну неделю был укомплектован уральскими добровольцами <...>. 10 мая 1943 года бойцы уже приняли присягу. А на Курской дуге он принял первый бой", — отметил глава региона.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, создание Уральского добровольческого танкового корпуса началось зимой 1943 года, когда рабочие Свердловской, Челябинской областей и Пермского края выступили с инициативой подарить фронту танковое соединение. Оно было образовано приказом Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в исторический день рождения Екатеринбурга, 18 ноября, Банк России выпустил памятные монеты из серии "Города трудовой доблести". На 10-рублёвой монете, посвящённой столице Урала, изображён памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.