В Екатеринбурге появятся центры гражданской обороны

Граждане будут участвовать в учениях и тренировках по вопросам гражданской обороны и ЧС. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании в городе учебно-консультативных пунктов по гражданской обороне.

Согласно документу, основная задача центров — рассказать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, повысить моральное состояние населения в случаях угрозы ЧП. Разместятся центры на базе управляющих компаний, МУПов, ТСЖ и жилищных кооперативов. Учиться в центрах будут безработные.

Кроме того, в Екатеринбурге будут оборудованы уголки по гражданской обороне: в домах культуры, спортивных центрах и нескольких музеях и библиотеках города.