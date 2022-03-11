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Общество
11 марта 2022, 14:05

В Екатеринбурге появятся центры гражданской обороны

  Юлия Пастух
Убежище гражданской обороны

Граждане будут участвовать в учениях и тренировках по вопросам гражданской обороны и ЧС. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании в городе учебно-консультативных пунктов по гражданской обороне.

Согласно документу, основная задача центров — рассказать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, повысить моральное состояние населения в случаях угрозы ЧП. Разместятся центры на базе управляющих компаний, МУПов, ТСЖ и жилищных кооперативов. Учиться в центрах будут безработные. 

Кроме того, в Екатеринбурге будут оборудованы уголки по гражданской обороне: в домах культуры, спортивных центрах и нескольких музеях и библиотеках города.

Областная газета Свердловской области

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